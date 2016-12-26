شمعون للـ”ام تي في”: لن أمنح الحكومة الثقة لأننا غير مقتنعين ببعض الوزراء فيها

محمّد جابر

شمعون للـ”ام تي في”: لن أمنح الحكومة الثقة لأننا غير مقتنعين ببعض الوزراء فيها

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