صدمة في الوسط الفني…جورج مايكل يرحل بهدوء

توفي المغني البريطاني جورج مايكل في منزله عن عمر ناهز 53 عاما، بحسب ما أعلن وكيل أعماله.

وقال وكيل المغني في بيان “إنه ببالغ الحزن نؤكد أن ابننا وصديقنا جورج توفي بسلام في منزله في عيد الميلاد”.