عادل الجبير : الحشد الشعبي يقاد من قبل سليماني ولا مكان لهم إذا أردنا أن يكون العراق موحداً

أخبار متفرقة
- منوعاتما هي أفضل ألبومات عام 2016؟
- منوعاتمواقف محرجة تعرضت لها كيت ميدلتون !!
- منوعاتزيجات النجوم في العام 2016
- عربياتالملك سلمان يتسلم دعوة من ملك الأردن لحضور مؤتمر القمة العربية
- اللواءالشرطة الروسية تخلي 3 محطات للقطار في موسكو بعد تهديدات بوجود قنابل
- اللواءالسلطات التركية بدأت التحقيق مع 10 آلاف مستخدم للإنترنت
- اللواءمن مهام الحكومة التصدي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضاغطة على الناس
- سياسةالرئيس السنيورة لن يحضر جلسات مناقشة البيان الوزاري
- لبنانالبرلمان يطلق غدا “ثلاثية الثقة” بحكومة الحريري
- اللواءالراعي يستقبل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني