عادل الجبير : الحشد الشعبي يقاد من قبل سليماني ولا مكان لهم إذا أردنا أن يكون العراق موحداً

دلال ديب

عادل الجبير : الحشد الشعبي يقاد من قبل سليماني ولا مكان لهم إذا أردنا أن يكون العراق موحداً

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