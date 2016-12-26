“مسار برس”: قوات النظام تفشل في التقدم غربي حلب وتواصل الاشتباكات شمالها

محمّد جابر

“مسار برس”: قوات النظام تفشل في التقدم غربي حلب وتواصل الاشتباكات شمالها

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