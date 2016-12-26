اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن “بركات دماء الشهداء حققت الأمن والاستقرار في لبنان، وحاول التكفيريون السيطرة على مناطق في البقاع أو الشمال لإقامة إمارتهم، ولكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية تصدوا لمحاولاتهم ولم يسمحوا لهم بذلك”.

وقال الحاج حسن خلال احتفال تأبيني أقامه “حزب الله” في حسينية بلدة الأنصار البقاعية، بمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد حسان نجيب مدلج: “في أسبوع وذكرى كل شهيد من شهداء المقاومة في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب التكفيري أو على الحدود، وشهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين استشهدوا على الحدود أو داخل لبنان في مواجهة التكفيريين.

وأكد أن “التكفيريين يتلقون كل أشكال الدعم من أميركا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأوروبية، فسمحوا بتدفق عشرات آلاف المسلحين إلى سوريا، وأمدوهم بعشرات آلاف الأطنان من السلاح والذخائر، وفتحوا لهم إعلامهم،

وقدموا لهم الدعم المادي المفتوح، وساندتهم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ورغم ذلك هزم الإرهابيون وفكرهم وثقافتهم وهزم معهم من دعمهم. والرابحون كثر في طليعتهم المسلمون سنة وشيعة والشعوب التي اكتوت بنار الإرهاب وسوريا وروسيا وإيران،

وتابع: “عندما كنا نقول أن المؤامرة إسرائيلية أميركية، كانوا يقولون إنها ثورة شعب ضد النظام في سوريا، معركة حلب كشفت الحقيقة بأن هذه ليست ثورة شعب بل مؤامرة على الإسلام والمسيحيين وعلى المقاومة وعلى سوريا والمنطقة من أجل تفتيتها وتجزئتها، فلم يهدأ نتنياهو وأوباما والدول الأوروبية في الدفاع عن المسلحين الإرهابيي.

وأكد الوزير الحاج حسن أن “دعم الجيش والقوى الأمنية في التصدي للارهاب التكفيري موضع إجماع وطني، وهذا الاستقرار في لبنان لم يكن ليحصل لولا التصدي الوطني الجامع للارهاب، والقوى التي تنخرط في هذه المهمة الجليلة في مواجهتهم للخلايا الإرهابية يجب أن نوجه لهم التحية”.

واعتبر أن “من مهام الحكومة التصدي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضاغطة على الناس، ونحن نصر على أن يكون هناك برنامج تنموي واقتصادي واضح للحكومة ولو كانت مدتها قصيرة، والحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات هي استمرار لعهد الرئيس ميشال عون تستكمل تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي”.