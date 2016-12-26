وزير الخارجية السعودي: هناك تنسيق بين السعودية والأردن بشأن الأوضاع في سوريا

دلال ديب

وزير الخارجية السعودي: هناك تنسيق بين السعودية والأردن بشأن الأوضاع في سوريا

تعليقات الفيسبوك