أبي نصر: منذ مرور ربع قرن على وثيقة الوفاق الوطني التي نريدها وولادة دستور جديد للبلاد تبين أننا أنتجنا نظاما سياسيا لا يخضع للمساءلة والمحاسبة.

لميا جردلي

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