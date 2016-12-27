أردوغان: التحالف الدولي يدعم التنظيمات الإرهابية بما فيها “داعش”

أخبار متفرقة
- اللواءنصرالله: الجميع مسؤول بمواجهة الفتنة
- اللواءبري أعلن تعيين جلسة برلمانية كل شهر لمساءلة الحكومة
- اللواءأردوغان: نريد بناء منطقة آمنة شمال سوريا ليعيش فيها الأهالي ونحمي حدودنا واذا لم نقم بذلك ستبقى القذائف تتساقط على مدننا ومواطنينا
- اللواءوفاة أيقونة “حرب بالنجوم”.. كاري فيشر
- اللواءوزارة الدفاع الروسية: التحليل الأولي للصندوق الأسود للطائرة المنكوبة يمكننا من حصر أسباب سقوطها
- اللواءعدوان متوجهاً الى وزير العدل: اذا اردت فعلاً مكافحة الفساد عليك تعيين رئيس مجلس قضاء غير مستتبع ورئيس تفتيش مركزي غير مستتبع رئيس مجلس شورى
- اللواءعدوان: لا يجوز أن تكون فئات معينة محرومة من بعض الوزارات فالمداورة يجب أن تبدأ
- اللواءعدوان: كنا نتمنى أننا اذا كنا نشكل حكومةانتخابات أن تكون مصغرة من أصحاب الكفاءات كي تكون فعلا حكومةانتقاليةتتمكن من ارساء معالم العهد الجديد
- اللواءعدوان: نحن كقوات لبنانية لدينا رهان على العهد الجديد والرئيس عون ونفس الرهان على الحريري لأنه يمثل اعتدالا في ظل الوضع الموجود في المنطقة
- اللواءبري: رعد سحب كلمته