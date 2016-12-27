أردوغان: لدينا أدلة على دعم التحالف الدولي لجماعات إرهابية في سوريا بما فيها داعش والميليشيات الكردية

موقع اللواء

أردوغان: لدينا أدلة على دعم التحالف الدولي لجماعات إرهابية في سوريا بما فيها داعش والميليشيات الكردية

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