أردوغان: نريد بناء منطقة آمنة شمال سوريا ليعيش فيها الأهالي ونحمي حدودنا واذا لم نقم بذلك ستبقى القذائف تتساقط على مدننا ومواطنينا

موقع اللواء

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