إردوغان: لدينا أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده واشنطن تقدم الدعم لجماعات “إرهابية” في سوريا ومنها داعش وجماعة كردية مسلحة

موقع اللواء

إردوغان: لدينا أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده واشنطن تقدم الدعم لجماعات “إرهابية” في سوريا ومنها داعش وجماعة كردية مسلحة

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