ابي نصر: عن معضلة السير على اتوستراد جونيه نقول: “تأمين السير على هذا الطريق مسؤولية كل اللبنانيين وليس فقط نواب كسروان”

أخبار متفرقة
- رياضةرونالدو تبرع لمؤسسة (savethechildren) من أجل أطفال سوريا
- اللواءابي نصر: الانتشار اللبناني يحتاج الى قناصل وملحقين وندعو الى تعزيز وزارة الخارجية بالعناصر الكفوءة
- اللواءابي نصر: نتأمل بأول جلسة تشريعية أن يمر اقتراح انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان
- اللواءابي نصر: تقدمنا باقتراح قانون انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان واليوم أصبح هذا الاقتراح في مجلس النواب
- اللواءابي نصر: كل الناس تمرّ على اتوستراد جونيه من كان سابقاً يذهب الى القرداحة ومن يذهب اليوم الى تركيا لذا يجب تحمل المسؤولية تجاه تأمين السير عليه
- اللواءابي نصر: نتأمل أن يتم استكمال ملف مرفأ جونيه ونتأمل خيراً بالوزير الجديد
- اللواءابي نصر: شعرنا بجدية عندما وُضع حجر الاساس لمرفأ جونيه أخيراً وهو مرفق سياحي وحيوي للمنطقة ولبنان
- اللواءدار الفتوى:لاصدار قانون في المجلس النيابي لمنع الاساءة إلى الاديان والمعتقدات وتجريم من يقدم على ذلك
- لبناندار الفتوى:لاصدار قانون في المجلس النيابي لمنع الاساءة إلى الاديان
- اللواءالامطار الغزيرة ادت الى “طوفان” العبارة تحت جسر الزهراني