ابي نصر: كل الناس تمرّ على اتوستراد جونيه من كان سابقاً يذهب الى القرداحة ومن يذهب اليوم الى تركيا لذا يجب تحمل المسؤولية تجاه تأمين السير عليه

لميا جردلي

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