الامطار الغزيرة تفجر الينابيع في منطقتي النبطية واقليم التفاح وارتفاع منسوب نهر الليطاني

دلال ديب

الامطار الغزيرة تفجر الينابيع في منطقتي النبطية واقليم التفاح وارتفاع منسوب نهر الليطاني

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