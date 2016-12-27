الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يفي بوعوده بخصوص محاربة تنظيم داعش

موقع اللواء

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يفي بوعوده بخصوص محاربة تنظيم داعش

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