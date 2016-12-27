نصر الله: محور المقاومة سيخرج منتصراً وأصلب عوداً

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن محور المقاومة “سيخرج من هذه الحرب الكونية عليه منتصراً وأصلب عوداً”.

نصر الله وفي حفل تأبيني للشيخ عبد الناصر جبري، أكد أنه يجري تشويه سمعة المقاومات في لبنان وفلسطين وداعميهم ومحاربتهم، معتبراً أن “الأمة لن تتخلى عن فلسطين وحسابات إسرائيل خائبة”.

الأمين العام لحزب الله أكد أن فلسطين “ستعود الأولوية لشعوب المنطقة بعد انتصار محور المقاومة”، بمن فيها الشعب البحريني الذي لم ينس فلسطين”رغم تطبيع حكومته مع تل أبيب منذ زمن”. ورأى نصرالله أنه يجب التعامل بمنطق التسويات والحوار و”القفز فوق الجراح لإحباط كل المؤامرات”.

نصر الله تحدث عن الشيخ الراحل قائلاً “أنا وأخواني عاجزون عن أن نؤدي حق سماحة الشيخ جبري علينا”، مقدماً تعازيه الحارّة لعائلة الشيخ جبري.وأضاف الأمين العام لحزب الله أن معرفته بالشيخ الراحل”تعود إلى عام 1985 وبالتالي بعض الشهادة التي أقدمها هي شهادة عن حسّ، وبعض ما أقوله هو من باب الشكر والتقدير لجهود الشيخ كقدوة نتعلم منهم”.