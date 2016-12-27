تأجيل التصويت على الثقة للحكومة ورد الرئيس سعد الحريري إلى جلسة تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر الغد لتأمين أكبر حضور للنواب

موقع اللواء

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