حرب: تمكن من صاغ البيان من القفز فوق كل لغم تفادياً لانفجار الحكومة وسقوط التفاهمات التي قامت عليها ولم يسعَ لإزالة هذه الألغام

موقع اللواء

حرب: تمكن من صاغ البيان من القفز فوق كل لغم تفادياً لانفجار الحكومة وسقوط التفاهمات التي قامت عليها ولم يسعَ لإزالة هذه الألغام

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