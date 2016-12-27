حرب: تمنياتي الاولى من هذه الحكومة الا تتحول الى حكومة فيها تبادل خدمات على حساب المصلحة العامة

موقع اللواء

حرب: تمنياتي الاولى من هذه الحكومة الا تتحول الى حكومة فيها تبادل خدمات على حساب المصلحة العامة

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