حرب: يبدو من خلال البيان الوزاري بأن الحكومة غير متفقة على اي شيء

موقع اللواء

حرب: يبدو من خلال البيان الوزاري بأن الحكومة غير متفقة على اي شيء

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