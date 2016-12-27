دورية من مفرزة استقصاء الجنوب توقف مطلوبا بجرم مخدرات في صيدا الفلسطيني (صالح ا.ع.)

دلال ديب

دورية من مفرزة استقصاء الجنوب توقف مطلوبا بجرم مخدرات في صيدا الفلسطيني (صالح ا.ع.)

تعليقات الفيسبوك