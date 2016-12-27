سعيد: لا يحافظ المسيحيون على دورهم اذا انسحبوا من قضايا المنطقة واكتفوا ببعض الكراسي او اذا ألصقت صورتهم بصورة قوى اقليمية تقتل المسلمين

لميا جردلي

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