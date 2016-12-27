سلام: بالرغم من كلّ ما يقال في الوطن فهناك صيغة خلاقة مؤلفة من 18 طائفة

أخبار متفرقة
- اللواءسلام: ندعو الحكومة لايلاء عناية خاصة بالادارات التي تعاني من ترهّل وفساد ولاقرار ملء الشواغر
- اللواءسلام: لوضع قانون انتخاب عصري على رأس أولويات الحكومة
- اللواءسلام: أوجّه تحية إكبار واعتزاز للجيش والقوى الامنية ولا أنسى العسكريين المحتجزين
- اللواءسلام: للابتعاد عن العنف كوسيلة للغلبة السياسية
- اللواءسلام: أي محاولة لتغيير طبيعة النظام خارج التوافق الوطني لن يكتب لها النجاح
- لبنانالحوت : في البيان الوزاري بعض النقاط الإيجابية
- اللواءسلام: جميعنا متمسّكون بالطائف وبقانون الانتخاب وباللامركزية الادارية
- اللواءسلام: أثق بأنّ القوى السياسية قادرة على الاتفاق على مبادئ مشتركة
- اللواءسلام: نأمل أن تكتسب هذه الإيجابية تقدّمًا والثقة بالحكومة هي من الأولويات
- اللواءسلام: هناك رغبة من القوى السياسية بالتعاطي بإيجابية مع المرحلة المقبلة