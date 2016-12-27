عدوان: كنا نتمنى أننا اذا كنا نشكل حكومةانتخابات أن تكون مصغرة من أصحاب الكفاءات كي تكون فعلا حكومةانتقاليةتتمكن من ارساء معالم العهد الجديد

موقع اللواء

تعليقات الفيسبوك