عدوان متوجهاً الى وزير العدل: اذا اردت فعلاً مكافحة الفساد عليك تعيين رئيس مجلس قضاء غير مستتبع ورئيس تفتيش مركزي غير مستتبع رئيس مجلس شورى

موقع اللواء

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