عدوان: نحن كقوات لبنانية لدينا رهان على العهد الجديد والرئيس عون ونفس الرهان على الحريري لأنه يمثل اعتدالا في ظل الوضع الموجود في المنطقة

موقع اللواء

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