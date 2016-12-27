فضل الله: قطاع الإتصالات يدخل في شرايين الإقتصاد اللبناني ووضعنا يدنا منذ آذار على فضيحة في هذا المجال ولم نرَ حتى الآن متهما حقيقيا يحاسب

موقع اللواء

فضل الله: قطاع الإتصالات يدخل في شرايين الإقتصاد اللبناني ووضعنا يدنا منذ آذار على فضيحة في هذا المجال ولم نرَ حتى الآن متهما حقيقيا يحاسب

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