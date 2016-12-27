فضل الله: نأمل من الحكومة أن تبدأ بمكافحة الفساد وأن تبرهن أنها جدية في الذهاب حتى النهاية في ملفات الفساد

زينة أرزوني

فضل الله: نأمل من الحكومة أن تبدأ بمكافحة الفساد وأن تبرهن أنها جدية في الذهاب حتى النهاية في ملفات الفساد

 

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