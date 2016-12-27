فضل الله: نحن مع النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة

أخبار متفرقة
- اللواءحرب: الحل الوحيد لصحة التمثيل هو اعتماد الدائرة الفردية في القانون الانتخابي
- اللواءإردوغان: لدينا أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده واشنطن تقدم الدعم لجماعات “إرهابية” في سوريا ومنها داعش وجماعة كردية مسلحة
- اللواءأردوغان: لدينا أدلة على دعم التحالف الدولي لجماعات إرهابية في سوريا بما فيها داعش والميليشيات الكردية
- اللواءالرئيس التركي رجب طيب أردوغان: التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لا يفي بوعوده بخصوص محاربة تنظيم داعش
- اللواءحرب: يبدو من خلال البيان الوزاري بأن الحكومة غير متفقة على اي شيء
- اللواءحرب: تمنياتي الاولى من هذه الحكومة الا تتحول الى حكومة فيها تبادل خدمات على حساب المصلحة العامة
- اللواءحرب: تمكن من صاغ البيان من القفز فوق كل لغم تفادياً لانفجار الحكومة وسقوط التفاهمات التي قامت عليها ولم يسعَ لإزالة هذه الألغام
- اللواءحرب: أعلن تمسكي وتمسك اللبنانيين، بنظامهم السياسي الجمهوري الديمقراطي البرلماني
- اللواءحرب: احد التحديات الكبرى امام الحكومة ان تتابع التحقيقات في بعض الملفات
- اللواءفضل الله: نأمل من الحكومة أن تبدأ بمكافحة الفساد وأن تبرهن أنها جدية في الذهاب حتى النهاية في ملفات الفساد