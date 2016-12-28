احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 3 حوادث و 4 جرحى

أخبار متفرقة
- اللواءوزير الإعلام ملحم رياشي لإذاعة “Fame”: سأعمل على تطوير تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية
- اللواءدو فريج : يفترض ان لا يكون عمر الحكومة طويلا ولكنها في هذه الفترة القصيرة قادرة على ان تطلق عجلة الاقتصاد وان تقوم بالمعقول
- اللواءإيلي الفرزلي لـ”صوت لبنان (93.3)”: من الضروري بدء العهد الجديد باجراء انتخابات نيابية على اساس قانون جديد
- اللواءالولايات المتحدة تنفي تزويد المعارضة السورية بأي أنظمة دفاع جوي محمولة
- اللواءالغارديان: أوباما وحلفاؤه يسعون لعزل نتنياهو قبل تسلم ترامب السلطة
- منوعاتكامليا ورد مشتركة Arab Idol تهاجم احلام :يا متخلفة حفضح شو عملتي معي يا “ملكة البقر”
- اللواءيوسف جعفر مختار بلدة العين :خالد حوري كان على علاقة جيدة مع الجميع بالبلدة
- اللواءآلان عون: هناك شغور في بعض مواقع الدولة وعلى الحكومة انجاز التعيينات اللازمة
- اللواءالنائب آلان عون: التوافق الرئاسي انسحب على الحكومة ومنها الى الأغلبية الساحقة من النواب الذين اعطوا الثقة للحكومة والمطلوب التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة.
- اللواءطريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات