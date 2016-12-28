اصابات مباشرة في صفوص داعش اثر استهداف حزب الله والجيش السوري لتجمعاتهم في جرود قارة في القلمون

زينة أرزوني

اصابات مباشرة في صفوص #داعش اثر استهداف حزب الله والجيش السوري لتجمعاتهم في جرود #قارة في القلمون

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