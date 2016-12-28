“التحكم المروري”: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام الناقورة القليلة نقلا الى مستشفى اللبناني الايطالي للمعالجة

زينة أرزوني

“التحكم المروري”: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام الناقورة القليلة نقلا الى مستشفى اللبناني الايطالي للمعالجة

 

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