الخارجية الروسية: الإيرانيون يعرفون كل شيء حول مباحثاتنا مع الأتراك لوقف إطلاق النار في سوريا

دلال ديب

الخارجية الروسية: الإيرانيون يعرفون كل شيء حول مباحثاتنا مع الأتراك لوقف إطلاق النار في سوريا

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