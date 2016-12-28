الخارجية الروسية: السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف مساء اليوم

زينة أرزوني

الخارجية الروسية: السفارة الروسية في دمشق تعرضت لقصف مساء اليوم

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