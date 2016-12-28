الشرطة تعتقل رجلا من أصول تونسية على صلة بأنيس العامري منفذ هحوم الشاحنة في برلين

دلال ديب

الشرطة تعتقل رجلا من أصول تونسية على صلة بأنيس العامري منفذ هحوم الشاحنة في برلين

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