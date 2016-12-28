الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي يحلق فوق منطقة مرجعيون خارقا جدار الصوت

دلال ديب

الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي يحلق فوق منطقة مرجعيون خارقا جدار الصوت

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