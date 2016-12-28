المجلس السياسي الأعلى في اليمن وحكومة الإنقاذ يؤكدان “التجاوب مع أي مبادرة سلام توقف العدوان وترفع الحصار”

زينة أرزوني

المجلس السياسي الأعلى في اليمن وحكومة الإنقاذ يؤكدان “التجاوب مع أي مبادرة سلام توقف العدوان وترفع الحصار”

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