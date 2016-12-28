«المستقبل» أحيا الذكرى الثالثة لاستشهاد شطح

أحيا تيار «المستقبل» الذكرى الثالثة لاستشهاد الوزير محمد شطح في قاعة «بافيون بيال» عصر امس، في حضور النائب هاني قبيسي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الاتصالات جمال الجراح ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائب نديم الجميل ممثلا الرئيس امين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الرئيس ميشال سليمان، النائب عاطف مجدلاني ممثلا الرئيس فؤاد السنيورة، الشيخ محمود الخطيب ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، كما حضرت زوجة شطح نينا ونجلاها.

بدأ الحفل بدقيقة صمت عن ارواح الشهداء ثم ترنيمة «افي ماريا» ووضعت صورة لشطح كتب عليها «شهيد الاعتدال».

بعد دقيقة صمت عن روح شطح وتقديم من الزميلة في تلفزيون «المستقبل» مها ضاهر، ألقى نديم المنلا كلمة، تكلم فيها عن موضوع المنحة التي تأسست بالجامعة الاميركية تحت اسم الشهيد محمد شطح، وقال: «عندما فكرنا بالمعايير التي سنتبعها لإعطاء المنحة فكرنا بما كان الأهم بالنسبة له. أولا، طرابلس والشمال كانت منطقة عزيزة على قلبه وكان يعتبرها محرومة ومحتاجة، فأعطيت الاولوية لطالب من الشمال. وثانيا، كان يؤمن بأهمية أن نخرج كوادر علمية يمكنها ان تستلم مراكز أساسية في الادارة العامة ومراكز في الحياة السياسية اللبنانية، لهذا السبب كانت المنحة لعلوم الادارة العامة والعلوم السياسية.

ثم كانت كلمة لنائب رئيس تيار «المستقبل» الوزيرة السابقة ريا الحسن قالت فيها: «محمد شطح كان انسانا عصريا ومبدعا، كان يتحدى نفسه ومحيطه من خلال طرح افكار لم يفكر فيها احد من قبل. لم يكن ذلك السياسي الذي يطرح افكارا معلبة فالحلول التي كان يقدمها كانت سباقة وتقدمية. هل يتجرأ احد غيره مثلا ان يطرح فكرة ان النفط والغاز اللذين سنستخرجهما من البحر ان شاء الله، يجب ان يوزعا على كل فرد من افراد الشعب اللبناني لأنهما ثروة للشعب وليس الدولة».

اضافت: «محمد شطح كان رجلا يؤمن بالحوار وكان رجلا سياسيا منفتحا على جميع الافكار والاراء من دون ان يتخلى عن مبادئه. كان يؤمن بالحوار كوسيلة لغربلة الافكار للوصول الى حلول واستنتاجات بناءة. كان يتقبل الافكار الجديدة، وبرأيي هذه اقوى ميزة كان يتمتع بها لأنها جعلته يجدد آراءه دائما ويخرج بأفكار متجددة وحديثة».

ثم ألقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع كلمة وجدانية من معراب، استهلها بالقول: «محمد شطح فريد من نوعه، كان القضية وكان شخصا متجردا، يحيا من أجل القضية وللقضية في يومياته، وفي الأسابيع الماضية فكرت مطولا بمحمد شطح، لأنه خلال تشكيل الحكومة فوجئت أن بعض الأشخاص يصارعون ويقارعون من أجل نيل حقيبة وزارية، بينما محمد شطح كان متواجدا دائما الى جانب مَن يُشكّل الحكومات، ولم يطلب يوما حقيبة لنفسه، إلا حين طلب منه أن يكون وزيرا، ولكن لم يكن هذا حلمه، اذ كان يحب أن يبقى خارج التفاصيل وليس في قلب الحدث، ليس لأنه لا يحبذ الالتزام بل ليبقى ذهنه صافيا».

ورأى جعجع انه «بقدر ما يصح تسمية الرئيس الشهيد رفيق الحريري بـ«أب 14 آذار» يصح أيضا تسمية محمد شطح «أم 14 آذار».

وقال: «لقد قتلوا محمد شطح ولكن لن ندعهم يطالوا القضية أو يقضوا عليها، من الممكن في وقت من الأوقات ان يربح الشر جولة أو أكثر ولكن هذا لا يعني في أي حال من الأحوال ان الشر انتصر وانكفأ الخير، لن ندع الخير ينكفئ … ثورة الأرز انطلقت ولن يتمكن أحد من وضع حد لها، فنحن جيل شهد على انطلاقة أكبر ثورة شعبية في تاريخ لبنان، نحن جيل مسؤول لن نترك أحدا يضع نهاية للقضية بغض النظر عن المراحل التي نمر بها في الوقت الراهن».