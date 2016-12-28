النائب آلان عون: التوافق الرئاسي انسحب على الحكومة ومنها الى الأغلبية الساحقة من النواب الذين اعطوا الثقة للحكومة والمطلوب التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة.

لميا جردلي

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