انتظروا المفاجأة…العواصف في طريقها نحو لبنان!

تصل الكتلة الرطبة الشمالية المتّجهة من غربي أوروبا والبحر الأسود نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط فجر الخميس، يُقابلها كتلة رطبة متّجهة من البحر المتوسط، فتصطدمان بمنطقة ضغط جوّي مرتفع تسيطر فوق قبرص ولبنان وتركيا، وبفعل الرياح الجنوبية الشرقية المتّجهة من شمال شبه الجزيرة العربية نحو المنطقة، سوف يتشكّل منخفض جوّي يصبح قوي الفاعلية يوم الجمعة مساءً، بحسب ما أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر “فايسبوك”.

وبعد الطقس المشمس والغائم الذي يشهده لبنان اليوم الأربعاء، وفيه تتهيأ الطبيعة مجدّداً من حيث تخزين الرطوبة، سوف يتحوّل الطقس يوم الخميس إلى ممطر على الساحل ومثلج بعد الظهر وفي ساعات المساء على الجبال.

تتعمّق الكُتلة القطبية نحو اليونان ومصر وليبيا وتؤثر من حيث البرودة على المنخفض الذي يتشكل، الأمر الذي سيسبب بتساقط للثلوج على الجبال الغربية يوم الخميس والجمعة (1300 و1100 متر) أكثر من المناطق البقاعية.

والجدير ذكره، أنّ ما حصل الأسبوع الماضي من تساقط للثلوج في الشمال والبقاع، كان ناتجاً عن دخول الكتلة القطبية من الشمال اللبناني، على عكس ما سيحصل في الأيام القادمة، حين نرى تقدّم الكتلة القطبية من المتوسط نحو الداخل اللبناني، الأمر الذي يؤثر على كل الجبال التي تعلو 700 متر بتساقط للثلوج قد يكون أكثر غزارة من المناطق البقاعية التي تتراوح بين 900 و1000 متر.

أمّا طقس الخميس غائم يتحوّل إلى ممطر مع تراجع بدرجات الحرارة اعتباراً من ساعات الظهيرة.

تتساقط أمطار تكون شبه غزيرة على الساحل وعادية في البقاع. معدّلها حتى صباح الجمعة بين 10 و15 ملم ساحلاً وجبالاً 7 و12 ملم في الجنوب والبقاع. تتساقط الثلوج بين 1200 و1300 متر، نسبة التراكمات على الـ1500متر من الخميس وحتى فجر الجمعة حوالي 12 سنتم.

*الحرارة على الساحل: 18 درجة نهاراً و13 ليلاً

*الحرارة على الجبال 1200 متر: 9 درجات نهاراً و1 ليلاً

*الحرارة في البقاع: 8 نهاراً و 3 ليلاً

*الرطوبة بين 65 و91%

*الرياح: جنوبية غربية ناشطة 45 كلم في الساعة على الساحل، جنوبية شرقية في البقاع 20 كلم في الساعة، شرقية في الشمال وعكار سرعتها تلامس 55 كلم في الساعة.

*الضغط الجوّي 1016hpa

باختصار، إن العواصف في طريقها نحو لبنان والأمطار ستفوق كلّ توقّع لهذا العام، والبقاع سينتعش ويفيض بالمياه