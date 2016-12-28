حادث تصادم بين 3 مركبات على جسر انطلياس باتجاه جل الديب

أفادت غرفة التحكم المروري ان حادث تصادم وقع بين 3 مركبات على جسر انطلياس باتجاه جل الديب والاضرار مادية.
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