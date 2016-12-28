حاصباني: بدأنا العمل في الوزرات كافة اليوم والتركيز على تأمين الحاجات الملحة للبنانيين بعد الفترة التي شهدت ركودا

زينة أرزوني

حاصباني: بدأنا العمل في الوزرات كافة اليوم والتركيز على تأمين الحاجات الملحة للبنانيين بعد الفترة التي شهدت ركودا

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