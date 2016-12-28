حركة المرور كثيفة والسير شبه متوقف من مراكز التزلج في كفردبيان نزولا دون عوائق والفصيلة المعنية تعمل على المعالجة

موقع اللواء

حركة المرور كثيفة والسير شبه متوقف من مراكز التزلج في كفردبيان نزولا دون عوائق والفصيلة المعنية تعمل على المعالجة

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