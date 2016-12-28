حسين يوسف لـ”المنار”: الرئيس عون يعمل بأمانة وأملنا كبير عليه كأهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش

زينة أرزوني

حسين يوسف لـ”المنار”: الرئيس عون يعمل بأمانة وأملنا كبير عليه كأهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش

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