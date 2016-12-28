دو فريج : يفترض ان لا يكون عمر الحكومة طويلا ولكنها في هذه الفترة القصيرة قادرة على ان تطلق عجلة الاقتصاد وان تقوم بالمعقول

لميا جردلي

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