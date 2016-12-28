دي ميستورا: الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود التسوية السورية التي تسعى إليها روسيا وتركيا وإيران

زينة أرزوني

دي ميستورا: الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود التسوية السورية التي تسعى إليها روسيا وتركيا وإيران

 

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