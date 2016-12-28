روسيا وتركيا توصلا لاتفاق حول بنود اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا

دلال ديب

روسيا وتركيا توصلا لاتفاق حول بنود اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا

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