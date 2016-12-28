روسيا وتركيا توصلا لاتفاق حول بنود اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا

أخبار متفرقة
- اللواءاوغاسبيان: المحاسبة يجب ان تكون من المجلس النيابي وكافة اجهزة رقابة الدولة ومن الإعلاميين
- اللواءالتحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عاريا صعوداً باتجاه الكحالة تسبب بازدحام مروري بالاتجاهين
- اللواءالوزير جان اوغاسبيان لـ”الجديد”: الأجواء في مجلس الوزراء ممتازة من ناحية الأولويات التي وضعت ومداخلات الأمس كانت منتظرة لأن المحاسبة امر ضروري لتحسين الأداء السياسي للحكومة.
- اللواءبدء توافد النواب الى ساحة النجمة
- اللواءوصول الادلة الجنائية الى بلدة العين لكشف ملابسات الانفجار
- امن وقضائياتقيادة الجيش أعلنت عن مراسم تشييع العريف الشهيد علي القاق
- اللواءانتظروا المفاجأة…العواصف في طريقها نحو لبنان!
- اللواء4 قتلى وأكثر من 20 مصابا في حادث تصادم بين قطار وحافلة بتونس
- اقتصادارتفاع سعر صفيحة البنزين والمازوت 300 ليرة
- اللواءقوى الامن: حاجز رياق – تل عمارة أوقف كلا من (ع.ع.) و (م.ش.) لحيازتهما كمية من حشيشة الكيف وكمية من مادة الكوكايين