فوز الرياضي على هوبس بنتيجة 100 – 73 في إطار المرحلة السادسة من بطولة لبنان بكرة السلة

زينة أرزوني

فوز الرياضي على هوبس بنتيجة 100 – 73 في إطار المرحلة السادسة من بطولة لبنان بكرة السلة

 

تعليقات الفيسبوك