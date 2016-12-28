قتلى وجرحى في قصف روسي على أحياء دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق (الجزيرة)

زينة أرزوني

قتلى وجرحى في قصف روسي على أحياء دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق (الجزيرة)

 

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