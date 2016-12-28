كيري: العرب جاهزون لتغيير سياستهم تجاه إسرائيل وأكدوا ذلك من خلال المبادرة العربية للسلام

زينة أرزوني

كيري: العرب جاهزون لتغيير سياستهم تجاه إسرائيل وأكدوا ذلك من خلال المبادرة العربية للسلام

 

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